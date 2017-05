Elektrische fiets opvoeren is fluitje van een cent

Het is heel eenvoudig om elektrische fietsen op te voeren. De kans dat de politie je betrapt, is klein.

Snelle e-bikes, de zogenoemde speed pedelecs, krijgen binnenkort te maken met nieuwe regels. Zo moet je ze als brommer verzekeren, mag je er niet meer mee op het fietspad en moet je een helm op.

Maar veel snelle fietsers willen dit niet. Ze kiezen voor een minder snelle e-bike, waar de regels niet voor gelden. En die voeren ze vervolgens op. Via een paar klikken zijn via internet bedrijven te vinden die je langzame e-bike, die in snelheid is beperkt tot 25 kilometer per uur, aanpassen, zodat je 45 kilometer per uur kan. Eigenlijk rijd je dan op een snelle e-bike, waarvoor per 1 juli de nieuwe regels gelden. E-bike-fanaat Chris Terpelle legt tegenover RTL Nieuws uit hoe makkelijk het 'opvoeren' van een elektrische fiets is:



Onvrede over nieuwe regels

Dat de snelle e-bikers niet blij zijn met de nieuwe regels, bleek al eerder. Daarom pleitten de Fietsersbond en RAI voor een versoepeling van de regels. De Fietsersbond adviseert langzame e-bikes niet op te laten voeren. "Je brengt je zelf en anderen in gevaar en verliest het recht op garantie", zegt Kees Bakker, die voor de Fietsersbond e-bikes test.