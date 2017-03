Elektrische motor uit Italië: de Lacama

De elektrische motor Lacama is gemaakt door Italian Volt. Een groot deel van de tweewieler komt uit de 3D-printer.

De Lacama is daardoor ook te customizen naar eigen smaak. Voor aankoop kunnen klanten kiezen uit verschillende vormen en kleuren. De motor heeft verder een touchscreen met GPS en kan gekoppeld worden aan iOS en Android. Op het scherm staat bijvoorbeeld informatie over de accu, huidige locatie en prestaties van de motor.

De Lacama heeft een vermogen van 94 pk en haalt een topsnelheid van 180 kilometer per uur. Hij rijdt ook ongeveer 180 km ver op een volle lading. Met een snellader is de motor tot 80 procent op te laden in slechts 40 minuten. De motor haalt 100 km/u in 4,6 seconden. De prijs wordt binnenkort bekend.

