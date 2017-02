Elektrische racewagens krijgen futuristisch design

De Formule E heeft inmiddels grote fabrikanten en bekende coureurs. Maar de auto's waren lookalikes van gewone raceauto's. Niet langer.

Toen kunststof net ontwikkeld werd, was de neiging van de meeste fabrikanten om te proberen andere materialen zo goed mogelijk te evenaren. Terwijl de meeste kunststoffen juist zelf unieke visuele eigenschappen hebben. Hetzelfde zagen we in de Formule E, de elektrische racecompetitie. Tot op heden werd daar geracet in auto's die voor de leek niet te onderscheiden zijn van de benzine verbrandende brullende Formule 1-wagens. Tot ze in alle stilte wegrijden natuurlijk.

Dat gaat heel anders worden. Vanaf 2018 zal Spark Racing Technology een nieuw chassis leveren voor de verschillende teams. Met een futuristisch ontwerp en sterk verbeterde techniek. De auto is lichter, efficiënter en aerodynamischer.

De accu gaat ook een flinke upgrade krijgen, waardoor er geen auto's meer gewisseld hoeven te worden halverwege de race.

Niemand zal deze achterkant verwarren met de bolide van Max Verstappen.