Elon Musk: 'Over twee jaar slapen we in een zelfrijdende auto'

Elon Musk heeft in een interview op de TED-conferentie dit weekend meer verteld over zijn nieuwe startup The Boring Company, mensen op Mars en Tesla's zelfrijdende auto's. Musk denkt dat het nog zo'n twee jaar duurt voordat we een dutje kunnen doen terwijl onze auto ons naar de bestemming brengt.

"Het echte probleem is niet: hoe zorg je dat het 99,9 procent van de tijd werkt", zegt de Tesla-ceo. "Dan voel je je nog niet comfortabel genoeg om in slaap te vallen. Het wordt nooit perfect, maar als je het voor elkaar krijgt dat een auto in nog geen honderd of duizend levens zal crashen, dan is dat oké." In november of december dit jaar zal een Tesla volledig autonoom van Los Angeles naar New York rijden.

Gedeelde auto's

De toekomst van autorijden is volgens Musk volledig gedeeld. Je kunt een zelfrijdende auto helemaal zelf gebruiken of zorgen dat je familie ermee op stap kan. Daarnaast is hij als taxi in te zetten, zodat je er nog wat aan kunt verdienen terwijl jij aan het werk bent (of 's nachts in bed ligt). "Dit gaat honderd procent zeker gebeuren", zegt Musk. "De vraag is alleen: wanneer?"

Elon Musk vertelt ook over zijn 'The Boring Company', waarmee hij auto's ondergronds wil verplaatsen. In dit artikel lees je er meer over. In het interview met TED zegt Musk dat het project hem nauwelijks bezighoudt. "Het neemt 2 tot 3 procent van mijn tijd in", zegt hij. "Er zijn vooral stagiairs en parttimers mee bezig."

Naar Mars

Over zijn ambitie om mensen op Mars te zetten, zegt Musk dat het belangrijk is om op verschillende planeten te wonen. Hij noemt het niet vanzelfsprekend dat we uiteindelijk op andere planeten wonen. "Het is een vergissing om te denken dat de benodigde technologie vanzelf verbetert. Dat gebeurt niet. Het verbetert alleen als heel veel mensen er heel hard aan werken. Alleen dan lukt het."

Gesprekken met Trump

Musk ging ook nog even in op zijn ontmoetingen met Donald Trump. De Amerikaanse president gelooft niet in klimaatverandering en veel mensen vonden dat Musk daarom niet met hem in zee moest gaan. "Het gaat over adviezen", zegt hij. "Ik heb de bijeenkomsten gebruikt om immigratie positief te benaderen en klimaatverandering op de agenda te zetten. Anders was dat niet gebeurd. Misschien gebeurt er alsnog niets mee, maar dan is het tenminste benoemd."

