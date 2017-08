Elon Musk werkt aan eigen Hyperloop voor tunnelsysteem

De tunnel om auto's onder Los Angeles te vervoeren, zou ook geschikt zijn voor een hyperloop. Daar zou Musk zelf aan werken.

Dat schrijft Bloomberg op basis van een anonieme bron. De persoon zegt dat Elon Musk het project zelf overziet. Hij roept dus niet de hulp in van bedrijven zoals Hyperloop One die de technologie al testen en ontwikkelen. Musk zou zijn eigen Hyperloop willen ontwikkelen.

Musk heeft het handelsmerk voor Hyperloop zelf in handen via het ruimtebedrijf SpaceX, waar hij directeur is. In 2013 kwam Musk met het idee voor de Hyperloop. Dit vervoersmiddel bestaat uit een capsule die via een magneetsysteem door een vacuümbuis wordt geduwd. Omdat er geen weerstand van buitenaf is, zouden hoge snelheden gehaald kunnen worden, waarmee lange afstanden in kortere tijd zijn af te leggen.

Tussen New York en Washington

Elon Musk heeft zijn idee door andere partijen laten ontwikkelen, omdat zijn focus bij SpaceX en Tesla moest blijven liggen. Enkele weken geleden leek hij daar al op terug te komen, toen hij tweette toestemming te hebben gekregen om een hyperloop tussen New York en Washington DC aan te leggen. Een rit tussen de Empire State Building en het Witte Huis zou in theorie binnen een halfuur mogelijk zijn.

Eind juni begon het tunnelboorbedrijf The Boring Company van Elon Musk met het graven van een tunnel onder Los Angeles. Het tunnelsysteem is bedoeld om auto's onder de stad te vervoeren om files te ontwijken. De wagen gaat met een snelheid tot 200 kilometer per uur onder de stad door, waarna hij met een lift weer naar boven wordt gebracht om over straat verder te rijden.

Hyperloop Nederland

In Nederland laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek doen naar de aanleg van een hyperloop in Flevoland. Op de campus van de TU Delft is een testbuis van 30 meter van de hyperloop-startup Hardt, in samenwerking met bouwbedrijf BAM. Hardt is voortgekomen uit het team Delft Hyperloop, dat vorig jaar de Hyperloop-wedstrijd van ruimtevaartbedrijf SpaceX in Los Angeles wist te winnen:



