Elon Musk's boorbedrijf begint met graven van ondergrondse tunnel voor auto's

Het tunnelboorbedrijf van Elon Musk is daadwerkelijk begonnen met het graven van een tunnel onder Los Angeles.

Dat maakte Musk op zijn Twitter-account bekend. De boormachine heeft het eerste deel van een tunnel in Los Angeles afgerond. De machine heeft de naam Godot meegekregen, vernoemd naar een toneelstuk van Samuel Beckett: Wachten op Godot. "We hoeven niet langer op Godot te wachten", tweet Musk. "Het boren is begonnen."

Onduidelijk is hoe ver de machine al heeft geboord en waar The Boring Company precies is gestart. Eerder deze maand werd er nog onderhandeld over vergunningen. Die gesprekken waren toen volgens Elon Musk 'veelbelovend, maar nog niet concreet'. Ondertussen begon het bedrijf al met tests op het parkeerterrein van SpaceX.

Weg met files

Het is uiteindelijk de bedoeling dat The Boring Company een ondergronds tunnelsysteem uitgraaft, waarmee auto's snel onder de stad door worden vervoerd. Een auto parkeert op een platform op de weg, waarna hij me een lift de grond in verdwijnt en in een tunnel wordt gezet. Vervolgens wordt de wagen met snelheden tot 200 kilometer per uur door de tunnels getrokken. Dit systeem moet leiden tot minder files.

Veel details over de werking van Godot zijn er niet. De boormachine moet in elk geval heel efficiënt werken. "Tegenwoordig graven de machines de helft van de tijd", zegt Musk. "De andere helft besteden ze aan het versterken van tunnels. Ik wil een machine ontwikkelen die dat tegelijk doet."



