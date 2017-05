Emoji-expert: 'diversiteit is enorm belangrijk'

Emoji weerspiegelen een groot deel van onze samenleving. "Daarom is diversiteit zo belangrijk", zegt Jeremy Burge van Emojipedia.

Emojipedia is simpel gezegd een website over emoji. Burge richtte de site in 2013 op en inmiddels trekt hij met zijn zes freelancers meer dan 20 miljoen pageviews per maand.

Om maar aan te geven hoe belangrijk emoji zijn, haalt Burge tijdens zijn presentatie op de conferentie The Next Web in Amsterdam het voorbeeld aan van de perzik-emoji. Deze werd veranderd door Apple om er meer uit te zien als een echte perzik. iPhone-gebruikers waren totaal in shock. De perzik-emoji wordt namelijk niet alleen gebruikt als perzik, maar vooral als kont. Zo staat een aubergine-emoji samen met een perzik-emoji bij veel jongeren voor een potje seks.

De commotie rondom deze verandering was zelfs zo heftig dat Apple de verandering terugdraaide. iOS-gebruikers hebben inmiddels weer hun oude vertouwde perzik/kont-emoji.

iOS-emoji de populairste

Zodra er nieuwe emoji zijn aangekondigd bezoeken miljoenen mensen zijn website. Dat is niet zo vreemd: emoji zijn al jaren megapopulair. Van heuse blockbusterfilms tot knuffels en dekbedovertrekken: overal zie je emoji.

Opvallend genoeg zijn de iOS-emoji volgens Burge met afstand de populairste: "Zodra Apple nieuwe emoji introduceert voor iOS hebben we honderd keer zo veel bezoekers als dat Google, Samsung of Microsoft hetzelfde aankondigt."

Dat komt volgens Burge omdat nieuwe Apple-emoji op hetzelfde moment voor alle iOS-gebruikers beschikbaar zijn. Bij Android kan het soms maanden duren voordat je smartphone of tablet van de laatste emoji is voorzien.

Daarnaast gebruikt WhatsApp op alle platformen de standaard Apple-emoji. Dus zelfs als je Android gebruikt zie je nog regelmatig de emoji van iOS, vooral in een WhatsApp-land als Nederland.

Humor en empathie

Emoji zijn volgens Burge onze tweede taal geworden: "Emoji gaan woorden nooit vervangen. Vragen of iemand zin heeft in pizza kan nog wel met een emoji, maar een tijd afspraken om die pizza te eten? Dat niet. Emoji moet je echt zien als een aanvulling op onze woorden."

Emoji kunnen gevoel aan woorden geven. "Ze zijn vooral heel belangrijk bij humor en empathie", stelt Burge. "Soms komen mensen gewoon online over als een klootzak. Emoji kan daarbij helpen. Veel dingen die je schrijft kunnen bot overkomen, en emoji brengen daar verandering in."

Diversiteit in emoji

De laatste jaren is er een duidelijke trend binnen de emoji-wereld te spotten: diversiteit. De standaard gele emoji zijn nu in allerlei huidskleuren te gebruiken en ook zijn veel beroepen, van dokter tot astronaut, nu ook als vrouwelijke versie beschikbaar.

"Die diversiteit is enorm belangrijk", vertelt Burge. "Witte mannen zoals ik zien een gele mannelijke emoji en denken: daar lijk ik best op. Maar zwarte mensen zien gewoon een geel poppetje. Stel: je wilt als zwarte ouders een emoji van een baby sturen. Dat is een gele baby gewoon niet representatief voor hen."

En mag je als witte man of vrouw een zwarte duim omhoog gebruiken? "Dat ligt aan de situatie", zegt Burge. "Als ik die naar een zwarte vriend stuur en hij is daar oké mee, geen probleem. Maar als je als wit persoon standaard zwarte emoji gebruikt wordt het wel twijfelachtig. Ik gebruik gewoon de gele."

Emoji of emoji's

Ook staan er een genderneutrale emoji en een emoji met een hoofddoek op de planning. Aan de eerste wordt gewerkt, de emoji met de hoofddoek komt binnenkort in Android en iOS. Burge heeft als lid van het Unicode Consortium - de partij achter de emoji - meegewerkt aan deze emoji die diversiteit stimuleren.

Het Unicode Consortium bestaat voornamelijk uit mensen van grote techbedrijven als Google, Apple en Facebook. Burge doet de voorselectie en keurt aanvragen voor nieuwe emoji goed. "Het is vooral papierwerk", lacht hij.

Burge mag niet zomaar nieuwe emoji introduceren of bestaande emoji aanpassen. Maar als hij dat wel zou kunnen, dan zou hij de koffie-emoji aanpassen: "Die is zo saai. Alsof je oma een koffie drinkt. Ik wil gewoon een to-go-beker met een latte erin als emoji. En als we toch bezig zijn: de knuffel-emoji ziet eruit alsof je jazz hands doet. Die mag ook worden verbeterd."

De laatste vraag: is het meervoud van emoji nou emoji of emoji's? Burge: "De officiële schrijfstijl is emoji's, maar de nerds en andere techliefhebbers schrijven stellig emoji." Waarvan akte.