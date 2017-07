Emoji Movie is net zo slecht als je vermoedde

De eerste recensies van de Emoji Movie, over twee weken in Nederlandse bioscopen, zijn niet mals.

The Emoji Movie wordt slecht ontvangen door de eerste media die een recensie hebben gepubliceerd. De film draait vanaf vandaag in Amerikaanse bioscopen, in Nederland moet je nog tot 9 augustus wachten.

Op Rotten Tomatoes behaalt film een score van 0 procent. Dat betekent dat geen enkele van de (tot nu toe) 26 filmrecensenten een voldoende geeft. Een woord dat in verschillende reviews terugkomt is 'meh'. Sommige recensies zijn harder. "De Emoji Movie toont aan hoe laag Hollywood bereid is te zinken om snel geld te verdienen", schrijft Jordan Hoffman van de New York Daily News.



Op IMDb blijft de score vooralsnog hangen op 1,7 uit 10, na beoordelingen van ruim duizend mensen. Dit beeld verandert de komende dagen waarschijnlijk, omdat meer mensen de film dan zullen zien. Op IMDb is het in het begin altijd onduidelijk of mensen zomaar een cijfer geven zonder de film te hebben gezien, of dat de score oprecht is toegekend.



The Emoji Movie verschijnt op 9 augustus in de Nederlandse bioscopen. Naast de originele versie met stemmen van onder meer James Cordon, Patrick Stewart en Christina Aguilera, verschijnt er ook een Nederlandse variant met rollen voor Arjen Lubach, Jandino Aspiraat en Jelka van Houten.



Emojimovie: tijdens de audities voor de film over emoji