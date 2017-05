eSports op de middenstip van de Amsterdam Arena

In juni vindt een groot eSports-toernooi van ESL plaats in de Amsterdam ArenA. Ook gaan ESL en Facebook samen gamecompetities livestreamen.

Na het eerste online seizoen van het ESL Benelux Championship in 2016, nemen de beste teams en gamers het dit jaar live in de Amsterdam ArenA tegen elkaar op. Op 24 juni vinden op het veld de finales plaats in de games Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone en League of Legends.

Bezoekers nemen plaats in de luxe stoelen van de Koninklijke tribune van de Amsterdam ArenA voor een show op het veld. Daarnaast beloven de organisatoren in het hoofdgebouw diverse andere gaming-activiteiten.

Ajax en Formule 1

ESL Benelux organiseerde de afgelopen maanden ook de E-Divisie in de game FIFA met de 18 voetbalclubs uit de Eredivisie. De kampioen van dit jaar, Dani Hagebeuk van AFC Ajax, is samen met zijn teammaat Koen Weijland het avontuur nu internationaal aangegaan. Tijdens het ESL Benelux Championship zullen diverse FIFA-showmatches van Ajax worden gehouden.

Daarnaast nemen de beste eRacers van Nederland het tegen elkaar op in Formule 1, de dag voor de echte race plaatsvindt in Azerbeidzjan. Bezoekers kunnen daarbij ook zelf proberen een snelle tijd neer te zetten in een van de Formule 1-simulatoren.

40.000 dollar per maand

In eigen land begint eSports dus steeds meer handen en voeten te krijgen, maar ook internationaal gaat het hard met het professionele gamen. Zo maakten Facebook en ESL donderdag bekend samen game-competities te gaan livestreamen. In totaal moet er ruim 5.500 uur aan livestreams met eSports op het sociale medium komen, waarvan 1.500 uur exclusief voor Facebook is.

Het overgrote deel van de video’s zijn zogenaamde Rank S-wedstrijden. Rank S is een divisie waarin professionele spelers Counter Strike: Global Offensive spelen. De spelers die aan het eind van de hoogste punten heeft behaald, gaat met 40.000 dollar als prijs naar huis. Een wekelijkse show over Counter Strike moet het geheel cachet geven, naast de reguliere wedstrijden die dertig uur per week worden uitgezonden.