Ethereum-miners vliegen grafische kaarten met Boeings in

Miners van de cryptomunt Ethereum huren nu zelfs Boeing 747's om op tijd meer grafische kaarten te kunnen inzetten.

Aan het begin van het jaar kocht je 1 Ether-cryptomunt voor 8 dollar. In juni was de prijs korte tijd zelfs 400 dollar, maar inmiddels schommelt de prijs rond de 200 dollar, alsnog een flinke stijging. Ethereum heeft vroege investeerders geen windeieren gelegd. Maar ook fabrikanten van grafische kaarten profiteren van de stijging van Ethereum en Bitcoin. Zo is de beurskoers van fabrikant AMD in de laatste 12 maanden met maar liefst 152 procent gestegen.

De forse stijging is mede te danken aan de grote hoeveelheden grafische kaarten die Ethereum-miners afnemen. Ether-cryptomunten worden als onderdeel van de Ethereum-blockchain met grafische kaarten berekend, het zogeheten minen. Per dag kunnen miners maximaal 36.000 Ethers minen. Dat is met de huidige prijs ruim 7,2 miljoen dollar per dag. Geen wonder dat de grootste miners massaal grafische kaarten kopen.

Ze huren nu zelfs Boeing 747's om de grafische kaarten te verschepen. "Tijd is kritisch, zeer kritisch," zegt Marco Streng, CEO van Genesis Mining, tegen Quartz. "Wij huren complete vliegtuigen, zoals Boeing 747's, om op tijd te verschepen. Alle het andere, zoals vervoer over zee, betekent een enorm verlies." Ethereum is ondertussen de op één na populairste cryptomunt na Bitcoin.

