EU-voorstellen tegen racisme op sociale media

Facebook, Twitter en YouTube moeten meer doen om het aanzetten tot haat op hun platformen te bestrijden.

Dat is de strekking van plannen waarover EU-ministers overeenstemming hebben bereikt. Als het aan de ministers ligt, moeten sociale media maatregelen nemen om racisme, haatzaaien en het vergoelijken van terrorisme te bestrijden.

Het Europees Parlement moet nog met de plannen instemmen, maar de verwachting is dat een meerderheid van het parlement dat zal doen, omdat veel Europarlementariƫrs zelf ook al hebben gepleit voor het aan banden leggen van hate speech via sociale media, zo bericht persbureau Reuters. De plannen gaan specifiek over video's op social media, maar behandelen volgens Reuters nog niet het livestreamen van beelden.

'Eigen films eerst'

De voorstellen van de EU-ministers bevatten ook een quotum voor het percentage Europese films en series dat streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video moeten aanbieden. Minimaal 30 procent van het aanbod zou van Europese bodem moeten zijn. Ook zouden EU-lidstaten videodiensten als YouTube kunnen verplichten om financieel bij te dragen aan de productie van lokale videocontent.

Vorige week pleitte de Vlaamse minister voor Media, Sven Gatz, er al voor om streamingdiensten te verplichten om geld te steken in Vlaamse films en series. Frankrijk en Duitsland hebben al langer dergelijke investeringsverplichtingen.