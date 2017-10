EU-wifi komt er: internetten op kosten van Europa

De EU trekt 120 miljoen euro uit voor gratis wifi op 6000 openbare plekken.

Het WIFI4EU-plan werd vanochtend goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van lidstaten vertegenwoordigd zijn. Het was de laatste horde in het Europese wetgevingsproces.

Dat betekent dat gemeenten, ziekenhuizen en andere publieke instellingen binnenkort subsidie kunnen aanvragen voor het aanleggen van een hotspot. De bedoeling is dat er in 2020 zo'n 6000 openbare plekken in de EU een gratis aansluiting kunnen aanbieden.

Voorwaarden

Wie een door de EU betaalde hotspot wil aanvragen moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo mag je niet meedoen als je al een publieke internetverbinding aanbiedt. Ook moet je de verbinding minimaal drie jaar in de lucht houden.



De Europese Commissie gaat ervoor zorgen dat de hotspots eerlijk worden verdeeld over de landen. Wie interesse heeft moet er snel bij zijn want wie zich als eerste aanmeldt wordt in principe als eerste geholpen.

Heel veel gemeenten

Er moet nog een site opgetuigd worden en de verwachting is dat die eind dit jaar of begin volgend jaar klaar is voor aanvragen.

Het betekent overigens niet dat er binnenkort overal gratis wifi te vinden zal zijn. In de EU zijn dik 93.000 gemeenten en lokale autoriteiten. Je moet dus een beetje geluk hebben als je even gratis wil appen of de weg wil vinden met gratis EU-wifi.