Fabrieksarbeiders Tesla klagen over 'erbarmelijke werkomstandigheden'

De medewerkers van Tesla's 'fabriek van de toekomst' klagen over de enorme werkdruk en gevaarlijke omstandigheden waaronder zij moeten werken.

Sinds 2014 is er meer dan honderd keer een ambulance gebeld voor medewerkers van de Tesla-fabriek in Fremont, California die door Wired werd omschreven als de ‘autofabriek van de toekomst’. Dat blijkt uit documenten waarop The Guardian de hand heeft weten te leggen.

De krant schetst een somber beeld van de soms erbarmelijke omstandigheden in de fabriek. De fabriek is high-tech en voorzien van tal van robots. “Alles voelt als de toekomst. Behalve wij”, aldus één medewerker.

Werknemers klagen over lange werktijden, een enorme druk, pijn en blessures. Allemaal om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van Musk. “Ik heb mensen flauw zien flauwvallen”, aldus Tesla-medewerker Jonathan Galescu die beschrijft hoe bewusteloos geraakte mensen een hoofdwond oplopen bij hun val op de vloer. “Ze dragen ons dan op om gewoon om zo iemand heen te werken terwijl hij nog op de vloer ligt.”

Hebberige kapitalisten

In een interview met The Guardian geeft Tesla-ceo Elon Musk toe dat zijn werknemers het “zwaar hebben, lange uren moeten draaien en een moeilijke baan hebben”. Volgens Musk zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Tesla nog altijd geen winst maakt.

“We zijn geen hebberige kapitalisten die besluiten om op veiligheid te beknibbelen om meer winst te kunnen maken en dividend te kunnen uitkeren.” Door de strijd om te overleven schiet de veiligheid er wellicht wel bij in, want Musk heeft belangrijker zaken om zich druk over te maken. “Hoe zorgen we ervoor dat we niet doodgaan en iedereen zijn baan verliest?”

'Overgewaardeerd op de beurs'

Als klap op de vuurpijl verklaart Musk tegenover The Guardian dat Tesla, dat op de beurs om en nabij de 50 miljard dollar waard is, is overgewaardeerd. “Ik geloof dat de marktkapitalisatie hoger is dan waar we recht op hebben”, aldus de Tesla-topman die erop wijst dat General Motors (marktwaarde: 47,5 miljard dollar) 100 keer zoveel auto’s produceert.