'Face ID minder precies om iPhone X-tekorten te verkleinen'

De iPhone X zou in zulke lage aantallen uit de fabriek rollen, dat Apple besloot Face ID minder nauwkeurig te maken. Hierdoor kan de productie omhoog.

Kort na de presentatie van de iPhone X gingen er al geruchten rond over de beperkte productie-aantallen van de nieuwe Apple-smartphone. De frontcamera voor de Face ID-gezichtsherkenning zou voor problemen zorgen, en dan met name de rasterprojector. Dat onderdeel projecteert een raster van 30.000 puntjes over het gezicht van de gebruiker, dat door de infraroodcamera vervolgens wordt opgepikt. Zo kan de iPhone X nauwkeurig en in drie dimensies het gezicht van de gebruiker herkennen.

Minder streng

Die projector levert verschillende problemen op, melden ingewijden aan Bloomberg. Zo is het piepkleine onderdeel moeilijk te fabriceren, te ontwikkelen en in de iPhone X te plaatsen. Als het onderdeel ook maar een haarbreedte verkeerd wordt geplaatst, werkt het al niet naar de maatstaven die Apple had gesteld.



Op een bepaald punt in de productie zou daarom maar 20 procent van alle geproduceerde rasterprojectoren geschikt zijn geweest. Om de productie van de iPhone X op te voeren, zou Apple zijn eisen voor het onderdeel hebben versoepeld. Het is niet duidelijk of die nieuwe eisen gevolgen hebben voor de werking of de veiligheid van Face ID. Bekijk ook onze uitlegvideo over de gezichtsherkenning van Apple:



