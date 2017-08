Facebook in actie tegen natrappen door neo-nazi-site

Facebook verwijdert links naar een artikel waarin de vrouw die dit weekend omkwam in Charlottesville wordt besmeurd.

Het betreffende artikel op de neo-nazi-site Daily Stormer werd op Facebook ruim 65.000 keer gedeeld, zo meldt The Verge. Facebook heeft de berichten met links naar het artikel nu verwijderd omdat de blogpost in strijd is met de richtlijnen van het sociale netwerk.

Het artikel bevat een persoonlijke aanval op Heather Heyer, de vrouw die zaterdag om het leven kwam tijdens een demonstratie in Charlottesville. Zij werd omver gereden door de 19-jarige James Alex Fields Jr., die opzettelijk inreed op de demonstranten die protesteerden tegen de aanwezigheid van extreemrechtse betogers in de stad.

In het stuk op de Daily Stormer wordt onder meer Heyers uiterlijk bekritiseerd. Facebook staat links naar het gewraakte artikel alleen toe als het artikel of de Daily Stormer in het begeleidende bericht worden veroordeeld.

YouTube-kanaal verwijderd

De Daily Stormer is op het moment van schrijven moeilijk bereikbaar. De site heeft moeite om een hostingprovider te vinden die de Daily Stormer onderdak wil bieden.

Nadat GoDaddy eerder al zijn handen had afgetrokken van de extreemrechtse site, besloten de makers van de Daily Stormer naar Google over te stappen. Na iets meer dan drie uur cancelde ook Google de registratie van de site. Volgens de zoekgigant is de inhoud van de Daily Stormer in strijd met de gebruiksvoorwaarden van zijn hostingdienst. Google heeft ook het YouTube-kanaal van de Daily Stormer verwijderd.