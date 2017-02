Facebook gaat video's automatisch met geluid afspelen

Facebook kondigt ook zijn verwachte video-app voor televisies aan.

De video's die je op dit moment op de Facebook-tijdlijn tegenkomt, spelen automatisch af, maar wel zonder geluid. Binnenkort komt daar verandering in. Facebook schrijft in een blogpost dat de filmpjes automatisch mét geluid gaan afspelen.

"Nu mensen meer video's op hun telefoon kijken, verwachten ze geluid als het volume van het toestel is ingeschakeld", staat in de post. "We hebben het getest en na positieve feedback rollen we dit langzaam uit onder de gebruikers." Met de update start het geluid als je langs een filmpje scrolt en verdwijnt het geluid weer als je verder gaat. In de instellingen kun je trouwens gewoon aangeven dat filmpjes nooit vanzelf met geluid mogen afspelen.

Picture-in-picture en Facebook tv-app

Facebook kondigde meer veranderingen voor video's aan. Zo krijgen verticale filmpjes een grotere preview op de telefoon en komt er een picture-in-picture-modus. Daarmee laat je een video in de hoek van je scherm afspelen, terwijl je door het nieuwsoverzicht veegt.

Ook kondigde Facebook zijn tv-app aan, die binnenkort beschikbaar komt voor onder meer Apple TV en Samsung Smart TV. De app is specifiek bedoeld voor video's die gedeeld worden door je vrienden of pagina's die je volgt. Daarnaast worden de beste live-video's aangeraden, net als filmpjes gebaseerd op jouw interesses.