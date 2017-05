'Facebook gaat VR-datingshow maken'

Een datingshow waarbij je elkaar eerst in VR ziet. Dat zou een van de nieuwe tv-series van Facebook zijn.

De nieuwe shows zouden al medio juni worden uitgezonden, zeggen verschillende bronnen tegen Business Insider. Facebook heeft naar verluidt 24 tv-shows op de planning staan, variërend van series met een groot budget - volgens de bronnen vergelijkbaar met de Netflix-serie House of Cards - tot korte video's van vijf tot tien minuten.

Daten in virtual reality

Eén van de tv-series die al groen licht heeft gekregen is een VR-datingshow, stellen de bronnen. In die datingshow zien koppels elkaar voor de eerste keer in virtual reality. Dat idee past bij Facebook, dat met Oculus eigenaar is van één van de belangrijkste VR-brillen en -platformen.

Ook zouden er verschillende tv-shows voor tieners komen. Facebook is bij tieners lang niet zo populair als Snapchat en met deze video's hoopt Facebook naar verluidt meer jongeren naar zijn platform te trekken. Opvallend genoeg is Snapchat ook druk bezig om eigen series te creëren, onder andere in samenwerking met Disney.

Daarnaast zou Facebook bezig zijn om een licentie op verschillende sporten te krijgen, waaronder de Amerikaanse honkbaldivisie Major League Baseball.

Facebook op tv

Hoe de tv-series precies worden uitgezonden is niet duidelijk, maar het is de verwachting dat de video's via het sociale netwerk kunnen worden afgespeeld op de televisie, bijvoorbeeld via de Facebook-app voor smart-tv's of het gebruik van de Chromecast. Livevideo's van het sociale netwerk kunnen bijvoorbeeld al via de Chromecast of Airplay op de tv worden getoond.

Naast Facebook werken ook Amazon, Apple en YouTube aan eigen tv-series en video's. Neem bijvoorbeeld de serie Carpool Karaoke op Apple Music en autoshow The Grand Tour op Amazon Prime, die door de oud-hosts van Top Gear wordt gepresenteerd.