Facebook hielp adverteerders om kwetsbare jongeren te bereiken

Facebook heeft bedrijven actief geholpen met het bereiken van kwetsbare jongeren. Zo konden adverteerders onzekere tieners vanaf 14 jaar producten of diensten voorschotelen.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk intern document uit 2017, dat door de krant The Australian is ingezien. Uit het bestand van 23 kantjes, opgesteld door twee topmannen van de Australische afdeling van Facebook, wordt duidelijk hoe bedrijven via het sociale netwerk jongeren kunnen aanschrijven die wel een 'vertrouwensboost' kunnen gebruiken.

Door posts, afbeeldingen en likes te monitoren, weten de algoritmes van Facebook precies hoe de gebruikers zich voelen. Zo kunnen adverteerders inspringen op jongeren die zich 'gestrest', 'verslagen', 'bang, 'nerveus', 'nutteloos' of een 'mislukking' voelen.

Facebook zegt sorry

Na vragen van de krant heeft Facebook zijn excuses aangeboden. In een verklaring geeft het sociale netwerk aan strengere eisen te stellen dan de wet voorschrijft. "We hebben een onderzoek ingesteld om erachter te komen waar het fout is gegaan en hoe we ons toezicht kunnen verbeteren. Indien nodig zullen we disciplinaire maatregelen nemen."

Of Facebook in deze methoden ook in andere delen van de wereld (heeft) gebruikt, wil het bedrijf niet zeggen. Wel geeft het aan 'erg te geven om de mensen die onze diensten gebruiken' en 'het belang van hun veiligheid te begrijpen'. Facebook Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.