Facebook lanceert Marktplaats-concurrent in Nederland

Facebook is begonnen met het uitrollen van Marketplace in 17 Europese landen, waaronder Nederland.

Via Marketplace kunnen gebruikers spullen kopen en verkopen, zoals de naam al suggereert. De dienst maakt van het sociale netwerk een directe concurrent van Marktplaats.

Scrollen of zoeken

In de app vind je Marketplace door te klikken op het icoontje met de marktkraam. Dan werkt het eigenlijk precies zoals je zou verwachten.

Je kunt scrollen door spullen die bij jou in de buurt worden aangeboden, of je kunt zoeken naar een specifiek product. Als je klikt op de foto van het item krijg je meer informatie daarover en over de verkoper.

Zelf regelen

Marketplace heeft geen betaalfunctie, zoals Marktplaats die sinds kort wel heeft. Hoe je de overdracht regelt, moet je zelf weten. Facebook raadt aan om te communiceren via Messenger.

Marketplace werd vorig jaar al geïntroduceerd in de VS.

Concurrentie

Voor Marktplaats belooft Facebook nu een geduchte concurrent te worden. In sommige Facebookgroepen werd al flink gehandeld, de kans is aanzienlijk dat dit nu flink zal toenemen.

Marktplaats zegt zelf niet te vrezen voor Facebook. Het bedrijf gelooft onderscheidend te zijn door in te zetten op veiligheid. "We werken al tien jaar samen met de politie en ondersteunen klanten die in de problemen komen", zegt een woordvoerder daarover.