Facebook neemt populaire complimenten-app over

Facebook betaalt miljoenen voor de app Tbh, waarmee je positieve polls naar vrienden kan sturen.

Tbh ('to be honest') kondigt de overname door Facebook op de eigen site aan. "Toen we met Facebook afspraken realiseerden we ons dat we veel van dezelfde kernwaarden delen over mensen met elkaar in contact brengen door positieve interacties." Met de overname hoopt de app zijn 'visie naar meer mensen brengen'. Hoeveel Facebook betaalt, is niet bekendgemaakt, maar volgens Techcrunch gaat het om 'niet meer dan 100 miljoen dollar'.

'Meer zelfvertrouwen'

Tbh wil 'een community creëren die ons blijer maakt en meer zelfvertrouwen geeft'. Gebruikers kunnen polls maken met vragen als 'Wie heeft de mooiste glimlach?' en 'Wie kan je het beste meenemen naar een feestje?', om vervolgens uit de contactenlijst vrienden te selecteren.

Wordt er op een vriend gestemd, dan krijgt hij daar melding van. Vervolgens kan hij vragen of de stemmer zichzelf bekend wil maken. De positieve sfeer van de app krijgt lovende kritieken. In de App Store krijgt het gemiddeld 4,5 ster van meer dan 30.000 beoordelaars.

Snelle groei

In die negen weken wist de app indrukwekkende groeicijfers te presenteren. Meer dan vijf miljoen mensen installeerden de app, terwijl de die alleen nog in de VS te downloaden is - en nog niet niet eens in alle staten. In deze periode zijn er meer dan 1 miljard berichten verstuurd en nu heeft de app dagelijks 2,5 miljoen gebruikers.

De overname past in de strategie van Facebook. Tbh is vooral populair onder tieners en Facebook volgt opkomende apps in deze doelgroep op de voet. Het kocht Instagram toen het 'slechts' 30 miljoen gebruikers had. Nu zijn het er 500 miljoen.

Ook probeerde het Snapchat te kopen. Toen dat niet lukte, probeerde het meerdere malen de app weg te concurreren met het kopiëren van functionaliteiten. Met de introductie van Instagram Stories, een één-op-één-kopie van Snapchat Stories, lijkt dat nu te lukken.

Nog niet in Nederland

De Tbh-app is voorlopig alleen in delen van Amerika te downloaden. Volgens de oprichters is het de bedoeling dat de app zelfstandig door gaat groeien, zoals ook met WhatsApp en Instagram gebeurd is na de overname door Facebook.

