'Facebook praat met Hollywood over originele videoshows'

Facebook wil programma's maken voor mensen tussen de 13 en 34 jaar, zonder politiek, nieuws, naakt en vloeken.

Facebook is in gesprek met Hollywood-studio's om shows van hoogwaardige tv-kwaliteit te produceren. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van verschillende bronnen. Het netwerk van Mark Zuckerberg zou de eerste video's aan het einde van de zomer willen lanceren.

Voor de shows ligt een budget van maximaal 3 miljoen dollar per aflevering klaar, stellen de anonieme bronnen. Dat komt overeen met de prijs die wordt betaald voor echt hoogwaardige series op televisie. Facebook wil mogelijk flink druk willen zetten om goede producties in handen te krijgen, nu het platform steeds meer op video begint te leunen. Facebook wordt van een plek om te kijken wat vrienden doen steeds meer een plek om gewoon filmpjes te kijken.

Relatiedrama en spelshow

Het netwerk richt zijn video's op een publiek tussen de 13 en 34 jaar, met de focus op 17- tot 30-jarigen. Het bedrijf zou al een dramaserie genaamd 'Strangers' en een spelshow getiteld 'Last State Standing' hebben binnengehaald. De afleveringen zouden niet langer dan een halfuur duren en krijgen reclame. Facebook plaatst waarschijnlijk geen hele seizoenen tegelijk, maar bijvoorbeeld wekelijks nieuwe afleveringen.

Naast de langere programma's zou het netwerk ook kortere video's op het oog hebben. Facebook heeft niet gereageerd op de geruchten. Ook onduidelijk is of de tv-shows in Nederland te zien zullen zijn.