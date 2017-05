Facebook vindt Duitse wet tegen online haatberichten te ver gaan

Facebook uit kritiek op een Duits wetsvoorstel voor het beboeten van sociale media die haatberichten niet snel genoeg verwijderen.

Sites als Facebook en Twitter doen volgens Duitse minister van Justitie Heiko Maas te weinig om haatberichten aan te pakken. In maart kwam Maas met een wetsvoorstel dat boetes tot 50 miljoen euro mogelijk maakt om sociale media te dwingen sneller mee te werken aan verwijderverzoeken. Facebook hekelt het wetsvoorstel nu tegenover Engadget.

In 2015 spraken Facebook, Twitter en Google met de Duitse overheid dat ernstig haatdragende berichten binnen 24 uur verwijderd zouden worden. De Duitse overheid vindt dat dat vaak niet snel genoeg gebeurt, en zoekt in miljoenenboetes een stok achter de deur. Facebook is echter bang dat de hoge boetedreiging ervoor zal zorgen dat veel meer berichten onterecht zullen worden verwijderd.

“Het wetsvoorstel biedt een stimulans om inhoud te verwijderen die niet duidelijk onwettig is, als sociale media zo'n buitensporige boetedreiging krijgen”, zegt een Facebook-woordvoerder. Door de boete wordt de verantwoordelijkheid van ingewikkelde juridische beslissingen volgens Facebook verplaatst van de overheid naar private bedrijven.

Holocaust-ontkenningen

Facebooks eigen beleid voor het verwijderen van berichten lekte vorige week uit. Interne documenten laten zien dat Facebook streng is op gebied van naakt: dat is hoe dan ook verboden, maar is bijvoorbeeld dierenmishandeling in het kader van bewustwording wel toegestaan. Ook Holocaust-ontkenningen ziet Facebook in veel landen opvallend genoeg door de vingers.

Facebook krijgt de laatste maanden veel kritiek door zijn rol in de verspreiding van nepnieuws. Een incident waarbij een moord live via Facebook werd uitgezonden zorgde voor de aanstelling van 3000 extra livestream-controleurs.