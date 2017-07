'Facebook werkt aan goedkopere draadloze VR-headset voor 2018'

De nieuwe VR-bril van Facebook-bedrijf Oculus zou een stuk goedkoper zijn en werken zonder bedrading.

Facebook zou met de nieuwe headset het gat willen dichten tussen de goedkopere VR-brillen voor mobiele telefoons en de dure versie van de Oculus Rift. Dat schrijft de doorgaans goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg. De headset zou later dit jaar aangekondigd worden en in 2018 verschijnen.

De nieuwe bril zou zo'n 200 dollar kosten en hoeft niet gekoppeld te worden aan een pc of telefoon, volgens anonieme bronnen. Dat betekent dat de techniek in de headset zelf zit. De bril zou krachtiger zijn dan de Gear VR van Samsung, maar heeft minder functies dan de duurste Rift. Zo is er geen positiebepaling in het apparaat verwerkt, waarmee de drager weet waar hij in de fysieke ruimte is. Specificaties zijn verder nog niet bekend.

Met dit model hoopt Facebook waarschijnlijk meer mensen te kunnen bereiken en te enthousiasmeren voor virtual reality. Facebook heeft een eigen sociale VR-platform Spaces, waarmee gebruikers met een digitaal evenbeeld op bezoek kunnen gaan bij avatars van anderen. Zij kunnen dan in een virtuele ruimte kletsen of activiteiten ondernemen.

Gear VR aan kop

In het eerste kwartaal van 2017 was Samsungs Gear VR volgens IDC de meest verscheepte VR-bril (490.000 exemplaren). Daarmee heeft Samsung een marktaandeel van 21,5 procent op de VR-markt. Sony volgt op de voet met zijn Playstation VR (429.000). HTC is de nummer drie met 191.000 Vive-headsets. Facebooks VR-bedrijf Oculus kwam niet verder dan 100.000 verscheepte exemplaren van zijn Oculus Rift.



Zelf VR beleven? Kom naar onze Bright Day dit najaar in de Jaarbeurs.