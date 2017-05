Facebook ziet Holocaust-ontkenning in veel landen door de vingers

In tien landen waar het ontkennen van de Holocaust wettelijk verboden is, verwijdert Facebook deze uitingen niet.

Dat blijkt uit gelekte documenten over Facebooks moderatiebeleid waarop The Guardian de hand heeft weten te leggen. Volgens de handleiding moeten moderators slechts in vier van de veertien landen waar Holocaust-ontkenning strafbaar is, optreden als berichten van die strekking worden gerapporteerd door gebruikers. Het gaat daarbij om Duitsland, Frankrijk, Israël en Oostenrijk.

Doorslaggevend voor de keuze om slechts in deze vier landen op te treden is het risico dat Facebook in die landen volgens eigen inschatting loopt. Het sociale netwerk vreest in die landen voor juridische gevolgen of zelfs voor een complete blokkade van de site.

Geoblocking

“We blokkeren alleen in landen die deze kwestie actief aanhangig maken bij ons”, aldus het Facebook-document. Dat gebeurt met behulp van geoblocking, volgens Facebook een goed middel “om ons geloof in de vrijheid van expressie af te wegen tegen de praktische noodzaak om de lokale wetten in bepaalde soevereine landen te respecteren”.

In de tien andere landen waar Holocaust-ontkenning strafbaar is, vreest Facebook geen consequenties, zo blijkt uit de gelekte documenten. Facebook bestrijdt in een reactie tegenover The Guardian dat het aantal van tien landen accuraat is, maar zegt niet om hoeveel landen het dan wel gaat. In het algemeen meent het sociale netwerk dat het verwijderen van postings waarin de Holocaust wordt ontkend, ‘een obstakel voor een open en verbonden wereld’ is.

Ander gevoelig materiaal wel verwijderd

Facebook wordt regelmatig bekritiseerd vanwege het verwijderen van gevoelig materiaal. Zo besloot het sociale netwerk onlangs nog om een video te verwijderen van de Thaise koning die in een geel truitje rondliep. Ook in landen als Turkije, Pakistan en India komt het bedrijf volgens critici te vaak tegemoet aan verzoeken om content weg te halen.