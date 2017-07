Fake vs real Nikes: Nederlandse ontwerper doet de test

Is een product waar je meer voor betaalt ook beter dan het goedkope alternatief?

Als je meer voor een product betaalt, zal het ook wel beter zijn en langer meegaan? Een test met een fake Nike-sneaker versus een echte Nike geeft het antwoord. De Nederlandse designer Dave Hakkens kocht in Hanoi, Vietnam, een prachtig paar Nikes en betaalde daar 9 euro voor. Als je de schoen bekijkt, is hij nauwelijks van echt te onderscheiden, maar zijn er in de praktijk verschillen met hetzelfde exemplaar van 120 euro? Hij nam de proef op de som en liep een jaar lang met zijn rechtervoet in een namaak Nike en links het origineel.

Onderstaand filmpje dat Hakkens, bekend van zijn modulaire telefoon, daarvan maakte, is een goed verteerbare combinatie van onderzoek en een Facebookfilmpje van een gast die de halve wereld als achtergrond gebruikt. Hij kwam erachter dat een schoenmaker op straat betere reparaties levert dan de industrieel ontwerper zelf, er moest duct-tape aan te pas komen maar hij bleef volharden om het jaar vol te maken.



Spoiler: het oordeel. Bij de nepperd valt op dat de schoen weinig steun biedt “het voelt alsof je op een flipflop loopt”, de binnenzool is opgelost, er zit een gat in de zool en een gat aan de zijkant. Het gat bij de dikke teen is ook in de echte Nike te zien, maar verder is enkel de veter kapot. Een duidelijk verschil in kwaliteit dus, die te danken is aan het gebruik van beter materiaal.

Kortom: de echte is beter. Aan de andere kant, kun je voor de kosten van één paar originele Nikes maar liefst 15 nepperds kopen. Maar vergeet dan de extra kosten niet, zoals transport en afval. Over de arbeidsomstandigheden waaronder de schoenen gemaakt zijn kunnen we helaas geen conclusie trekken. Beide paren worden in Vietnam geproduceerd. Maar Hakkens grootste bezwaar is van een andere orde. Wie namaak koopt, steelt in feite de research en ontwikkeling van al die toffe modellen. En dat was nou net de eerste reden om een paar Nikes te kopen.

Dus niet lachen als je Dave Hakkens ziet met twee verschillende schoenen aan. Dat is geen ongelukje, dat is onderzoek. En hij kan zelfs nog een controletest met de andere helft uitvoeren.