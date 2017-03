The Fappening 2.0: hackers stelen pikante foto's beroemdheden

Hackers hebben privéfoto's van Emma Watson en andere celebs online verspreid.

Bij 'The Fappening 2.0', zoals de hack heet, gaat het tot nu toe om enkele tientallen beroemdheden waar pikant materiaal van is buitgemaakt. Van Emma Watson zijn met name foto's gestolen waarop te zien is hoe ze kleding en bikini's past. Deze foto's zijn echt, zo bevestigt haar advocaat tegen de BBC. Ook zitten er foto's en video's van een naakt lichaam in een badkuip bij, maar de advocaat ontkent dat dit Watson is.

Naast Emma Watson zijn er ook foto's en video's gestolen actrices Amanda Seyfried en Alexis Nikolas en model Jasmine Waltz. Deze foto's en video's zijn explicieter en laten regelmatig seksuele handelingen zien. Hoe de hackers van The Fappening 2.0 het materiaal hebben gestolen, is nog onduidelijk.

Carice van Houten

De hackers van The Fappening 2.0 stellen in een statement op internetforum 4chan dat er ook privémateriaal is buitgemaakt van Carice van Houten en Kylie Jenner. Deze foto's en video's zijn op moment van schrijven nog niet op het internet gepubliceerd. De hackers zeggen de komende dagen meer materiaal te verspreiden.

Ook zou er een sekstape van actrice Mischa Barton in omloop zijn. Het is onduidelijk of deze video ook door de hackers is buitgemaakt. Voor Barton zou dat een grote klap zijn: ze worstelt al jaren met depressies en suïcidale gedachten.

Zes maanden cel

De hacker die naaktfoto’s en -video’s van onder anderen Jennifer Lawrence, Kate Upton en Gabrielle Union verspreidde is in juli van vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel. De man, Andrew Helton, gaf toe dat hij honderden e-mailaccounts van beroemdheden had gehackt.​

De hackers richtten zich bij The Fappening 1.0 op Apple's iCloud. Zo was het mogelijk om de beveiligingsvragen van de accounts te beantwoorden om vervolgens toegang te krijgen tot de foto's en video's. De tweede gebruikte methode is het automatisch invoeren van veel wachtwoorden (bruteforcen) om uiteindelijk het goede wachtwoord te raden.

Apple nam maatregelen

Apple heeft na The Fappening 1.0 maatregelen genomen. Zo is bruteforcen niet meer mogelijk en worden mensen aangeraden tweestapsverificatie in te stellen. Met laatstgenoemde moet je nog een extra code invoeren als je inlogt, die je meestal per sms ontvangt.