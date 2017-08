FBI arresteert 'held' die Wannacry-virus stopte

De Britse hacker die ontdekte hoe gijzelvirus WannaCry onschadelijk kon worden gemaakt, is opgepakt door de FBI.

De Amerikaanse federale recherche arresteerde Marcus Hutchins in de staat Nevada op verdenking van reclame maken voor en verkopen van tools voor hackers. Hutchins wordt in verband gebracht met het aan de man brengen van zogenoemde Kronos-malware, die cybercriminelen in staat zou stellen te bemiddelen bij internetbankieren. Een FBI-official vertelde dat WannaCry geen onderdeel is van het onderzoek in deze zaak.

Ontdekker Wannacry-noodrem

Hutchins was in Las Vegas voor Def Con, het jaarlijkse congres voor computerkrakers. Hij kreeg eerder dit jaar een heldenstatus nadat hij een 'noodrem' had ontdekt waarmee het beruchte WannaCry kon worden gestopt.



Deze ransomware had op dat moment honderdduizenden computers geïnfecteerd. Dat leidde tot verstoringen in fabrieken, ziekenhuizen, winkels en scholen in meer dan honderdvijftig landen. Volgens Britse media kreeg de zogeheten 'ethische hacker' een beloning van omgerekend circa 8400 euro voor het stoppen van WannaCry. Hij doneerde dat geld naar verluidt aan een goed doel.



