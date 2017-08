Fietsenmakers weigeren steeds vaker 'internetfietsen'

Fietsenmakers geven bij hen zelf gekochte fietsen steeds vaker voorrang. Sommigen weigeren via internet gekochte fietsen te repareren.

Fietsenmakers zeggen steeds vaker: eigen klanten eerst. Soms worden 'internetfietsen' helemaal geweigerd.​ Eugen Uppelschoten van Bikeshop Amersfoort zegt: "Ik weiger geen klanten. Maar vaste klanten, die hier hun fiets kochten, gaan echt voor. Als iedereen zijn fiets online of bij de bouwmarkt koopt, wie doet dan straks het onderhoud? Wie bij ons een fiets koopt, krijgt er een servicepakket bij: extra garantie en een snellere reparatieservice. Klantenbinding is ons bestaansrecht."

Uppelschoten weigert alleen klanten met een inferieure fiets. "Die zijn niet te repareren, dan staan ze er volgende week weer. Dat is zinloos." Volgens de eigenaar van Bikeshop Amersfoort moeten consumenten niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar de meerwaarde van de fietsenwinkel. "Iedereen kan een fiets uit een doos trekken, maar als je hem echt rijklaar maakt en op iemand afstelt, fietst die stukken beter en gaat die ook nog eens drie jaar langer mee".

Internetfietsen geweigerd

Bikeshop Amersfoort repareert nog wel 'internetfietsen'. Maar er zijn ook fietsenmakers die tweewielers gekocht via internet of bouwmarkt weigeren te repareren. Uit een rondvraag blijkt dat meerdere mensen in Utrecht zijn weggestuurd. Ook fietsenmaker Hans Teeling uit Castricum heeft in zijn werkplaats een bordje hangen: geen reparatie van internetfietsen.



Fietsenmakers kunnen zich deze kieskeurige houding permitteren. Er waren in Nederland nog nooit zoveel fietsen. Volgens branchevereniging Bovag reden er eind 2016 22,8 miljoen rond. Bijna drie kwart van de fietsen werd verkocht via de vakhandel. Maar online is sterk in opmars. In 2012 werd nog maar 8 procent van de nieuwe fietsen via internet verkocht, anno 2016 gaat het al om 26 procent van ons fietspark. Vorig jaar werden 928.000 nieuwe fietsen verkocht. Niet alleen onlinefietsenwinkels profiteren van die groei. Ook de ouderwetse fietsspeciaalzaak verkoopt steeds vaker online haar fietsen.

Minder fietsenwinkels

Het aantal Nederlandse fietsenbedrijven is al jaren stabiel en schommelt rond de 2200. Toch verwacht de Bovag dat het aantal fietsenwinkels de komende vijf jaar met 20 tot 40 procent zal afnemen. "Veel fietsenwinkels stoppen. Er komen vooral nichewinkels, hipster fietszaken of fysieke vestigingen van internetwinkels, zoals Fietswinkel.nl, bij. Consumenten willen toch graag eerst hun nieuwe fiets uitproberen. Daarnaast openen die onlinewinkels hun eigen servicepunten", zegt Paul de Waal van Bovag.

De Fietsersbond snapt waarom fietsenmakers klanten weigeren. "De fietsbranche heeft het niet makkelijk op dit moment. De concurrentie op internet zorgt ervoor dat mensen een fiets voor de laagste prijs kopen. Maar om de hoek willen ze wel een servicebeurt. Maar een servicebeurt is een onderdeel van het werk van de fietsenmaker. De marges haal je op de verkoop van nieuwe fietsen."

