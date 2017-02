Final Fantasy VII als enorm beeldhouwwerk van sneeuw

De game Final Fantasy VII is tot leven gewekt in de Japanse sneeuw.

Als je tot en met 12 februari toevallig in Japan bent, moet je absoluut naar het 68e Sapporo Sneeuwfestival gaan. Al is het alleen maar om de prachtige, gigantische beeltenissen van Cloud en Sephiroth uit Final Fantasy VII te zien. De klassieke PlayStation-game is momenteel opnieuw in de maak als remake.

Uiteraard zijn er naast game-figuren ook genoeg andere fraaie sneeuw-kunstwerken te spotten. Zoals dit Star Wars-kunstwerk: