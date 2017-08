Fitbit onthult eerste echte smartwatch: Ionic

De Ionic is de langverwachte smartwatch van Fitbit. Het bedrijf kondigt ook oordopjes aan.

De Fitbit Ionic is aangekondigd op de website van Fitbit. De smartwatch heeft een vierkant aanraakgevoelig scherm en een aluminium behuizing. Wel lijken de randen rond het scherm vrij groot en zijn er verder geen specificaties over het display bekend. Het apparaat gaat vier dagen mee op een volle lading en hij biedt ondersteuning voor gps, bluetooth en wifi. De Ionic gaat 349,95 euro kosten als hij in oktober verschijnt.

In ontwerp is de Ionic een logische evolutie van de nog wat beperkte smartwatch Blaze van Fitbit. Dat oogt wat minder chique dan bijvoorbeeld een Apple Watch. Maar de nieuwe wearable kan veel meer dan de Blaze. Zo kun je hem gebruiken tijdens het zwemmen en ondersteunt de Fitbit Ionic apps van derden. Daarmee borduurt het bedrijf waarschijnlijk verder op de technologie van het vorig jaar overgenomen Pebble.



De smartwatch draait op Fitbit OS, het nieuwe besturingssysteem van Fitbit. Ontwikkelaars krijgen daarvoor toegang tot alle sensoren van het apparaat, zoals hartslagmeters, gps en bewegingssensoren.

Natuurlijk legt ook de Ionic nog steeds nadruk op beweging. De hartslagmeter zou zijn verbeterd en accurater werken, bewegingen worden beter herkend en er is een sensor om het zuurstofniveau in je lichaam te meten. Omdat de smartwatch gps heeft ingebouwd, kun je ermee sporten zonder een telefoon mee te nemen. De Ionic komt in zwart/grijs, blauw/oranje en grijsblauw/zilver op de markt. Bandjes zijn verwisselbaar, maar alleen via Fitbit te koop.

Fitbit Flyer

Naast een smartwatch presenteert Fitbit ook zijn eerste oordoppen. Ze heten Fitbit Flyer en werken met bluetooth. De doppen zijn ontworpen met zweet- en waterdichtheid en helemaal gericht op sporters. Volgens Fitbit gaan ze zes uur mee op een volle lading, waarna ze binnen een kwartier weer vol genoeg zitten voor een uur extra luisteren. De Flyer kan zowel aan een telefoon als een smartwatch gekoppeld worden. In oktober komen de oordoppen op de markt in goud/grijs en zwart/blauw voor 130 euro.