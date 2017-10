Fles zet je urine om in drinkwater en laadt je telefoon op

De Ultimate Bottle is ontworpen voor vluchtelingen die soms maanden onderweg zijn en moeten zien te overleven met wat ze hebben.

Deze vernuftige fles werd bedacht door Danny Wagemans en Tim Verbakel. Het concept is deze week te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Wagemans bedacht de Ultimate Bottle als oplossing voor vluchtelingen die tijdens hun tocht een gebrek hebben aan bepaalde levensbehoeftes. "Wij zijn zo gewend dat er drinkwater uit de kraan komt, dat we ons niet kunnen voorstellen hoe het is om dorst te lijden", zei Wagemans tijdens een TED-talk. Maar niet iedereen komt zo gemakkelijk aan schoon water.

De Ultimate Bottle zet urine of zeewater om in schoon drinkwater. Dat gebeurt via een klein filter van grafeen in de bidon. Zo kun je ook onder barre omstandigheden gewoon blijven drinken. Van urine is 95 procent water en de rest bestaat vooral uit zouten en afvalstoffen. Maar die vijf procent is niet helemaal onbruikbaar. Het bevat energie waarmee stroom opgewekt kan worden via bacteriƫn. Zo heeft de fles een usb-aansluiting om een telefoon op te laden.

De fles is natuurlijk niet alleen geschikt voor vluchtelingen, maar kan bijvoorbeeld ook uitkomst bieden voor reizigers. Wanneer de bidon klaar is voor de consumentenmarkt, is nog niet bekend.

