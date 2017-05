Flitsmeister-app meldt nu ook flitsers op kleine wegen

De bekende app Flitsmeister waarschuwt voortaan ook voor flitspalen die niet op A- of N-wegen staan.

Voorheen konden de locaties van flitspalen in de Flitsmeister-app alleen worden doorgegeven op A- en N-wegen met hectometerpalen. Maar nu worden ook meldingen meegenomen op wegen waar geen hectometerpalen staan. "Het lokale melden was een grote wens van onze community", zegt Jorn de Vries van Flitsmeister.

Naast een bredere flitsdekking is ook het dashboard binnen de app verbeterd. Een route naar huis, werk of een andere locatie instellen is versimpeld met een zoekfunctie rechts onderin het scherm. Ook zijn de huidige locatie van de gebruiker en het aantal Flitsmeister-gebruikers dat voor je rijdt minder prominent aanwezig.

Hierdoor is er ruimte gemaakt voor relevante verkeersinformatie tijdens het rijden. Verder kun je nu inzoomen op de kaart en kun je instellen dat het noorden altijd boven staat.