Fluisterend hout van Eindhovense designer

De installatie Sound Mirrors zorgt voor interactie met een houten bord als speaker.

Soms zijn er van die dingen waar je even de tijd voor moet nemen. Het werk Sound Mirrors van Mila Chorbadzhieva uit Eindhoven is er zo een. Aan de ene kant van de expositie Harvest in Milaan staat een lichtpaarse opalen schijf met een fragiel koperen staaf ervoor. In de andere hoek een gebogen houten scherm op een ranke voet. Dat deze twee objecten bij elkaar horen, blijkt pas als je ze gebruikt.

Onbekende bezoekers beginnen met elkaar te spelen. Voor de opalen schaal wordt met vingers geknipt, gebromd en gezongen. Nietsvermoedende voorbijgangers bij het houten bord horen zacht geroep en buigen schuchter naar voren om het beter te kunnen horen. Want wie verwacht nu dat een houten plank geluid maakt? Hout blijkt een uitstekende speaker. Een zogenaamde transducer maakt microgolfjes in het hout waardoor het hele hout vibreert en geluidsgolven uitzendt.



“Mijn doel is de levensduur van geluid te verlengen,” zegt Chorbadzhieva. “Zintuigen kunnen geoogst worden om zo een rijkere interactie en beleving te bereiken.” De Bulgaarse die vorig jaar afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven oogst het geluid aan de ene kant en geeft aan de andere kant inderdaad veel meer terug dan enkel het gemaakte geluid. Er wordt verwonderd gekeken, naar elkaar gelachen, geflirt en gezwaaid.

'De vooruitgang sturen'

Sound Mirrors maakt deel uit van de expositie Harvest van Dutch Invertuals. Onder deze noemer verzamelt curator Wendy Plomp ieder half jaar werk op het snijvlak van design en technologie. “Wij laten onze visie op de toekomst zien om zo de vooruitgang te sturen.”

Harvest gaat over hoe efficiëntie en zelfvoorzienendheid de nieuwe standaard van onze samenleving worden. Wereldwijde veranderingen, verschuivingen van consument naar producent (zoals bij zonne-energie), vernieuwbare bronnen, urban mining, big data maken dat we de cyclus van oogst, productie, opslag en distributie opnieuw aan de orde stellen. “Dit zal de bestaande economische formats waarop de samenleving gestoeld is drastisch veranderen. Uiteindelijk zullen rijkdom en macht moeten buigen voor verantwoordelijkheid.”

