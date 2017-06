'Franse TGV-treinen in 2013 op afstand bestuurbaar'

Het Franse spoorwegbedrijf SNCF wil op afstand bestuurbare 'drone-treinen' passagiers laten vervoeren.

De eerste prototypes van de zelfrijdende hogesnelheidstreinen zullen goederentreinen zijn die nog wel een machinist als backup aan boord hebben. De trein wordt uitgerust met sensoren die obstakels op het spoor waarnemen en eventueel de trein automatisch laten remmen. De zelfrijdende treinen zullen eerst halfautomatisch zijn en uiteindelijk op afstand bestuurd kunnen worden.

In 2023 wil SNCF de eerste zelfrijdende TGV-hogesnelheidstreinen met passagiers laten rijden. SNCF-directeur Guillaume Pepy vergelijkt het met de luchtvaart: "In vliegtuigen heb je altijd een piloot, maar je hebt ook een automatisch besturingssysteem."



Het doel is om het aantal treinreizen, met name rondom Parijs, te verhogen. De semi-autonome treinen zouden volgens het spoorwegbedrijf het aantal treinreizen met een kwart kunnen verhogen.



Deze luxe trein is ontworpen door een Ferrari-designer