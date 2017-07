Gadget maakt roltrapleuningen schoon met uv-licht

Durf je de leuningen van een roltrap niet vast te houden omdat ze zo smerig zijn? LG heeft de oplossing.

Elke dag nemen honderden mensen de roltrap op stations en in winkelcentra. Word je al een beetje panisch van het idee dat iedereen de leuning zomaar aanraakt met zijn vieze handen? LG Innotek en Clearwin willen die angst wegnemen met een 'handrail uv sterilizer'.

Dit kastje wordt op roltrappen gemonteerd en gebruikt zogenaamde ultraviolette kiemdodende stralen om '99,9 procent van de bacteriën' op de leuningen te doden. Het licht is ongevaarlijk voor mensen. De lamp blijft constant bestralen terwijl de roltrap beweegt. Deze vorm van uv-stralen wordt al gebruikt om lucht, water, aquariums en laboratoria schoon te houden.

Volgens LG is de sterilizer gemakkelijk te installeren en genereert het zelf stroom dankzij het bewegen van de roltrap. Zit hij eenmaal vast, dan duurt het 10.000 uur voordat hij onderhoud vereist. In de Europese Unie is het apparaatje al goedgekeurd door toezichthouders, maar het is niet bekend of ze in Nederland gebruikt gaan worden. In onderstaande video bekijk je hoe de techniek precies werkt.



