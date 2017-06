'Galaxy Note 8 wordt duurste Samsung-toestel tot nu toe'

De Galaxy Note 8 zou 999 euro gaan kosten en een 6,3 inch scherm krijgen.

Dat meldt de bekende techjournalist Evan Blass, die vaker als eerste correcte informatie over nieuwe smartphones onthult. De Note 8 is met de prijs van 999 euro honderd euro duurder dan de 6,2 inch Galaxy S8+ en zou de duurste Samsung-smartphone tot nu toe worden. Het toestel zou pas in de tweede helft van september op de markt komen.

De Galaxy Note 8 krijgt volgens Blass een 6,3 inch amoled-scherm met gebogen schermranden en een 4K-resolutie. Het toestel zou een dubbele camera krijgen aan de achterkant, waar ook de vingerafdruksensor te vinden zou zijn. Volgens Blass krijgt de Note 8 een Snapdragon 835-chip, 6GB werkgeheugen en een accucapaciteit van 3300 mAh.

Het toestel verschijnt in de kleuren zwart, blauw en goud. De Note 8 is in combinatie met de DeX-dock ook als desktop-pc te gebruiken, net als de S8. Samsung zou het nieuwe toestel op 26 augustus willen aankondigen

Note 7-drama

Samsung riep voorganger Galaxy Note 7 vorig jaar terug, nadat enkele tientallen toestellen vlam hadden gevat. In oktober werd het definitief uit de handel genomen. De problemen bleken te wijten aan ontwerpfouten in de accu.

