Game helpt mensen met hersenletsel omgaan met prikkels

Adriaan de Jongh bedacht een game die je zo veel prikkels geeft dat je wel moét filteren. Het spel kan mensen met hersenletsel helpen.

De Jonghs game The botanist & the animals, die vrijdag op het gamefestival Indigo in Utrecht is gepresenteerd, is een zogeheten serious game: een spel dat niet alleen maar vermaakt, maar ook een serieus doel heeft. De mobiele game ervaar je op drie manieren prikkels: geluiden, trillingen en beelden. In je ene oor hoor je bijvoorbeeld 'pief pief' en in je andere oor 'vlam vlam' (ingesproken door De Jongh), terwijl de telefoon drie keer trilt en je rode bloemen moet verzamelen.

Het idee achter de game is dat je de juiste combinaties van geluiden, trillingen en beelden vindt. Door je te concentreren op één prikkel kun je in het spel de juiste combinaties zoeken.

Piep in oor

De Jongh (26) studeerde Game Design & Development aan de Hogeschool voor de Kunsten en studeerde af met het spel Fingle, waar je met elkaar moet 'vingervrijen'. Daarna werkte hij aan een andere experimentele game: het dansspel Bounden. Deze games bezorgden hem een plekje in de prestigieuze 30 under 30-ranglijst van Forbes. The botanist & the animals is opnieuw ontstaan vanuit het idee dat een game experimenteel moet zijn. "Maar eigenlijk kwam kwam ik op het idee omdat ik een piep in mijn oor heb", vertelt De Jongh. "Door het spel heb ik geleerd om minder te focussen op die piep. Maar dat het spel mij heeft geholpen, betekent niet dat dat ook voor anderen geldt."

Daarom werkt De Jongh samen met een student van de Radboud Universiteit die het nut van de game gaat onderzoeken voor zijn scriptie. Als die resultaten positief zijn, dan gaan er nog twee professoren van het Donders Instituut, het neuropsychologisch onderzoekscentrum van de Radboud, onderzoek doen naar de game. Pas als die resultaten ook positief zijn, dan wordt de game verder uitgewerkt en uiteindelijk uitgebracht in de app-winkels van Apple en Google. "Dat is pas op zijn vroegst eind 2018. Deze onderzoeken kosten veel tijd en moeten nauwkeurig worden uitgevoerd", zegt De Jongh.

Ook leuk voor je plezier

Aan 'The botanist & the animals' werken drie man: naast gamedirector De Jongh werken er nog een programmeur en ontwerper aan het spel. Hij heeft een budget van 'meer dan 100.000 euro, maar zeker geen miljoen'. Dat bedrag is een investering van Siza, een organisatie die mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking helpt.

Het uiteindelijke doel is om de 650.000 Nederlanders met een niet aangeboren hersenletsel te helpen om bijvoorbeeld omgevingsgeluiden te filteren, zodat ze gemakkelijker naar buiten of naar een feestje gaan. "Maar ik hoop dat de game ook leuk en interessant genoeg is om voor je plezier te spelen."