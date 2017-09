Game of Thrones weinig illegaal gedownload in Nederland

In Nederland worden afleveringen van seizoen 7 van Game of Thrones relatief weinig gedownload.

Bij andere nieuwe films en series is het aantal downloads in Nederland veel hoger dan bij Game of Thrones. Dat blijkt uit cijfers van Alpha60, een onderzoeksproject van mediaprofessor Abigail de Kosnik van de Amerikaanse Berkeley-universiteit en haar man, ontwikkelaar Benjamin de Kosnik. Zij hebben de Nederlandse gegevens uitgeplozen op verzoek van RTL Z.

Wat blijkt? De gemiddelde Game of Thrones-aflevering wordt in Nederland binnen een paar weken zo'n 60.000 keer illegaal gedownload. "De aantallen zijn vrij laag", vindt Abigail. De eerste aflevering van Game of Thrones is 62.000 keer gedownload. De aflevering met de meeste downloads is nummer zes met 92.000 downloads. "We hebben andere films en series onderzocht en daarvan is het Nederlandse downloadverkeer consistent veel hoger."

Meest gedownloade serie

Dat is opvallend omdat Game of Thrones al jaren downloadrecords verbreekt. Vorig jaar was Game of Thrones de meest gedownloade serie op het Torrent-netwerk, waarna series The Walking Dead en Westworld volgden. De Kosniks analyseren met Alpha60 het aantal Nederlandse peers: dit zijn de mensen dia via het Torrent-netwerk een bestand downloaden. Veel films en series die illegaal worden gedownload worden via het Torrent-netwerk aangeboden. Onder andere de bekende downloadsite The Pirate Bay werkt met Torrent-bestanden.

Nederlandse vpn's minder in trek

Maar hoe kan het dat Game of Thrones in Nederland relatief weinig wordt gedownload? Een mogelijke verklaring is een verschuiving in het vpn-gebruik. Via een vpn word je internetverbinding langs een ander land gestuurd, waardoor het niet mogelijk of veel moeilijker is om te achterhalen wie er daadwerkelijk een serie downloadt.

Nederlandse vpn-servers zijn al jaren populair bij buitenlandse downloaders. Dat komt omdat illegaal downloaden in Nederland lange tijd werd gedoogd, maar ook doordat de internetsnelheden hier vrij hoog zijn. Daardoor zou het kunnen dat de Nederlandse downloadcijfers van Game of Thrones de afgelopen jaren een vertekend beeld gaven.

De afgelopen twaalf maanden is er een verschuiving waar te nemen van het Nederlandse vpn-verkeer naar Griekenland, vertelt Benjamin. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de daling van de downloadcijfers, maar zeker weet hij dat niet.

Legaal kijken via Ziggo

Een andere verklaring voor het dalen van het aantal illegale downloads zou het uitzenden van de HBO-serie via Ziggo kunnen zijn. Sinds dit jaar biedt het Game of Thrones aan via het Movies & Series XL-pakket. Dat pakket kost 11,95 euro per maand, een stuk goedkoper dan de 15 euro die daarvoor betaald moest worden voor een HBO-abonnement.

Vodafone-klanten met een Ziggo-abonnement krijgen sinds kort het Movies & Series L-pakket gratis, waar ook Game of Thrones in zit. Volgens Ziggo kijkt 20 procent van de mensen met een Movies & Series X(L)-abonnement naar het zevende seizoen van Game of Thrones.

Maar of dat het verschil maakt? Ook dat blijft onduidelijk. Ziggo suggereert dat hun aanbod bijdraagt aan het terugdringen van illegale downloads, maar weigert cijfers te delen van het aantal HBO-abonnees.