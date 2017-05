Garantie eerste Apple Watch verlengd na accuprobleem

Sommige gebruikers van de eerste generatie Apple Watch hebben last van accu's die opzwellen en het schermpje eruit duwen.

Het probleem met Apple Watch-accu's die opzwellen is niet heel groot. Slechts een handjevol mensen beschijft op de Apple Support-forums en op Reddit het probleem.

In veel landen, zoals de VS maar ook Nederland, krijgen kopers van Apple slechts 1 jaar beperkte garantie. Normaal gesproken biedt Apple tot twee jaar na aanschaf een reparatiegarantie als het gaat om Apple-producten waarvan accu's opzwellen.

In de VS was de Apple Watch vanaf 24 april 2015 te koop. De garantie van de eerste Amerikanen die hem hebben gekocht zou daardoor vorige week zijn verlopen. In het geval van de Apple Watch heeft Apple de garantie nu echter verlengt tot drie jaar na aanschaf. De Apple Watch was in Nederland vanaf juli 2015 te koop.

Lees ook onze eerste indruk van Apple Watch Series 2.