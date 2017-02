Geen paniek: Apple komt niet met nog een nieuwe aansluiting

Apple zou een nieuw soort connector wil toevoegen aan accessoires, maar geen paniek: Lightning en usb-c worden niet vervangen.

Apple wil een kleinere aansluiting gaan toevoegen aan Made-for-iPhone-accessoires, meldt 9to5Mac. Het gaat om een zogenoemde Ultra Accessory Connector (UAC), kleiner dan Lightning, usb-c en micro-usb. Maar wees gerust, je hoeft straks niet weer al je snoertjes te vervangen, meldt The Verge op basis van ingewijden.

De aansluiting op zich is niet nieuw; UAC zit bijvoorbeeld al een aantal jaar in camera’s van Nikon. Apple zou voor de aansluiting kiezen omdat apparaten zoals koptelefoons nu niet geschikt gemaakt kunnen worden voor zowel Lightning als USB-C, de enige twee aansluitingen die Apple nog in zijn nieuwste apparaten gebruikt.

UAC maakt het wel mogelijk om een koptelefoon zowel aan te sluiten op zowel de Lightning-poort van een iPhone en de usb-c-poort van een Mac. Hoe dat precies werkt is nog gissen; hebben zulke koptelefoons beide plugs naast elkaar? Heb je alweer een dongel nodig? Of leveren koptelefoonmakers straks een snoer met UAC naar Lightning en nog één met UAC naar usb-c? Dat moet blijken. Duidelijk is in ieder geval dat hier een oplossing wordt bedacht voor een probleem dat voor het schrappen van de mini-jack nog niet bestond.