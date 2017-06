Geen roamingkosten meer: dit moet je weten

Vanaf vandaag zijn er geen roamingkosten meer in de EU. Maar welke addertjes zitten er nog onder het gras?

In welke landen hoef ik niet meer extra te betalen?

De roamingkosten zijn vanaf nu afgeschaft in alle 28 EU-landen, plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Let op: voor Zwitserland geldt dat sommige providers voor dat land de roamingkosten wel hebben afgeschaft, terwijl je bij andere wel gewoon de volle prijs betaalt. In alle andere landen bepaalt de provider de roamingkosten.

Dus ik kan evenveel internetten in die landen als in Nederland?

Niet helemaal. Het hangt van je abonnement af. T-Mobile en Tele2 hebben abonnementen met een onbeperkte databundel. Dan geldt een 'fair use policy'. Bij T-Mobile ligt de limiet op internetten in het buitenland op 10 GB, bij Tele2 is dat 6 GB. Ga je daaroverheen, dan kan de provider je maximaal 7,70 euro per gigabyte in rekening brengen. Over een paar jaar gaat dit bedrag omlaag naar 2,50 euro.



Bij hun andere abonnementen, en de abonnementen van KPN en Vodafone, die geen onbeperkte databundels hebben, geldt dat je evenveel data in het buitenland kan verstoken als in Nederland.



En er zit nog een ander addertje onder het gras: providers mogen ook extra kosten berekenen wanneer je in een periode van vier maanden meer data verbruikt in het buitenland dan in Nederland.

Goed. Maar bellen en sms'en kan wel onbeperkt?

Zolang dat in je bundel zit wel. Verder geldt: bellen en sms'en in de hele EU onder dezelfde voorwaarden als dat je in Nederland doet.

Maar let ook hier even op: bellen naar het buitenland vanuit Nederland valt nog altijd niet binnen de bundel. Dus als je je Franse vriendin belt vanuit Nederland kost je dat extra geld. Bel je haar vanuit Frankrijk, kost het weer niets extra's.