Gelekt Magic Leap-prototype 'slechts testopstelling'

Een uitgelekte foto van een teleurstellend prototype van mixedreality-bril Magic Leap zou slechts een testopstelling zijn.

Niemand weet precies wat het geheimzinnige mixedreality-bedrijf Magic Leap precies te bieden heeft. We moeten al enkele jaren afgaan op de meest fantastische video's die een 'revolutionaire' mix laten zien van de echte en de virtuele wereld. Alleen heeft Magic Leap in de echte wereld nog altijd geen werkend apparaat kunnen laten zien, ondanks de 1,4 miljard dollar aan investeringen in de startup door onder meer Google en het Chinese Alibaba.

Volgens ex-medewerkers van het bedrijf zouden de veelbelovende video's ook nep zijn en zou de ontwikkeling van de Magic Leap-headset enorm achterlopen. Rony Abovitz, de ceo van Magic Leap, ontkent de achterstand niet, maar hij betwist wel dat de foto die Business Insider dit weekend lekte van een prototype ook daadwerkelijk een prototype is.

De forse rugzak met elektronica die het vermeende prototype van de Magic Leap AR-bril moet aansturen zou geen prototype zijn, stelt Abovitz, maar slechts een testopstelling. Medewerkers zouden ermee data verzamelen over ruimtes, waarmee ze hun machine-visie verder kunnen ontwikkelen. Abovitz vertelt niks over een werkende versie van de Magic Leap. Business Insider meldde eerder al dat medewerkers overuren draaien om binnenkort wel een werkend prototype te kunnen laten zien.

Eind vorig jaar schreef The Information op basis van een demo van het prototype dat de beelden van de bril van Magic Leap vergelijkbaar zouden zijn met die van de Microsoft HoloLens. Maar dan soms waziger en trillender dan die Microsoft. De HoloLens is voor ontwikkelaars al te koop en werkt zelfs zonder dat er een pc aan verbonden hoeft te worden, terwijl de testversie van de Magic Leap nog wel met kabels aan een computer vast zat.

De problemen van Magic Leap zouden bij de gebruikte beeldtechnologie liggen. Het bedrijf wilde een zogenoemd ‘fiber scanning’-scherm, waarbij een lazer beelden voor de ogen van de gebruiker zou tekenen. Die technologie had de grote doorbraak van het bedrijf moeten zijn, maar zou nu op de lange baan zijn geschoven.