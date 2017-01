Gelekte foto’s tonen nieuwe HTC ‘Ocean Note’

Uitgelekte foto’s tonen het uiterlijk van het nieuwe toptoestel van HTC, dat een aantal bekende trekjes heeft.

De afbeeldingen werden gelekt via het Chinese sociale netwerk Weibo, meldt Android Police. Het apparaat zou bekend staan onder de werknaam ‘Ocean Blue. Op de foto’s is een telefoon te zien met een hoogglans-achterkant met vierkante cameralens die licht uitsteekt. Die combinatie doet uiterlijk erg denken aan recente Samsung-toestellen.

Volgens geruchten heeft het toestel een 6 inch qhd-scherm. Te zien is dat er boven het scherm, rechts van de selfiecamera een klein tweede scherm zit. LG-toestellen V10 en V20 hebben ook al zo’n scherm, waarop meldingen en snelkoppelingen getoond worden. Het kleine scherm is altijd aan, zodat de tijd en een accusymbool worden getoond als het grote scherm is uitgeschakeld.

Net als bijvoorbeeld de recente HTC M9 heeft ook het gelekte toestel een fysieke thuisknop, waarschijnlijk met vingerafdrukscanner. Eerdere HTC-telefoons hadden geen fysieke thuisknop en een vingerscanner op de achterkant. Onderop de telefoon zit enkel een usb-c-aansluiting, een koptelefooningang ontbreekt net zoals bij een aantal recente smartphones waaronder de iPhone 7. Naar verwachting presenteert HTC het toestel later deze week.