Gemeenten willen stemcomputers terug

De meeste Nederlandse gemeenten willen stemcomputers weer opnieuw invoeren, als dat veilig kan.

Ruim 90 procent van 235 gemeenten zegt in een enquête van de NOS de stemcomputer terug te willen, mits dit veilig kan. De gemeenten zijn ontevreden over het huidige stemproces waarbij papieren stemmen handmatig worden nageteld. 86 procent van de gemeenten zegt dat er 'beter stemproces' moet komen.



Vanwege beveiligingsproblemen verbood het kabinet het gebruik van de software waarmee gemeenten stemmen optelden. Door het handmatig natellen lieten verkiezingsuitslagen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen langer op zich wachten.

Stemmen via internet of stemprinter

Sommige gemeenten zeggen stemmen via internet mogelijk te willen maken. Dit gebeurt bijna nergens ter wereld, omdat het slecht te beveiligen is. Demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst in een reactie tegen de NOS elektronisch stemmen af, vanwege het risico op hacken. Ook zouden de kosten hoger kunnen uitvallen.

Plasterk pleit wel voor een kleiner, simpeler stembiljet, waardoor het tellen makkelijker wordt. Ook zou een computer de biljetten dan mogelijk kunnen tellen, denkt de minister.

Printje van stem

Sommige gemeenten willen dat stemcomputers printjes van uitgebrachte stemmen gaan maken, die de kiezers vervolgens in de stembussen doen. De papiertjes zouden dan elektronisch kunnen worden geteld. Maar ook aan deze methode kleven beveiligingsbezwaren. De VNG, de belangenorganisatie van de Nederlandse gemeenten, zegt tegen de NOS zo'n stemprinter nog niet te zien zitten, omdat dit nog onveilig zou zijn.

Sinds 2007 worden stemcomputers niet meer gebruikt, omdat het stemgeheim niet was te garanderen. Via elektromagnetische straling was af te luisteren wat een kiezer had gestemd.

