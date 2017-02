Gemiddelde Airbnb-verhuurder verdient 3000 euro per jaar

Een mooi modaal maandsalaris. Dat verdient de gemiddelde Airbnb-verhuurder als hij zijn huis of appartement 28 dagen per jaar verhuurt. Dat komt neer op 107 euro per nacht.

De cijfers zijn afkomstig uit een rapport (pdf) over 2016 dat Airbnb naar buiten brengt. De gemiddelde verhuurder is volgens het platform 41 jaar. In 2016 hebben Nederlandse verhuurders 1,4 miljoen gasten bij hen thuis verwelkomd. In 2012 was dit aantal nog maar 75.000. Gasten verblijven meestal zo'n 3,5 dagen in een Airbnb. 90 procent van de gasten zegt voor Airbnb te kiezen om het 'lokale leven te ervaren'.

De populairste steden zijn logischerwijs Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, maar ook Groningen, Eindhoven en Den Bosch zijn in trek bij Airbnb-huurders. De meeste gasten komen uit Nederland, de VS, Duitsland en Frankrijk.

Al die gasten leveren de Nederlandse economie ook een flinke duit op: zo'n 795 miljoen euro, berekent Airbnb. Dat bedrag bestaat uit de gemiddelde uitgaven van de gasten en inkomsten van verhuurders. Van laatstgenoemde neemt Airbnb 3 cent van elke euro in. Airbnb stelt niet dezelfde cijfers over voorgaande jaren paraat te hebben.

31.000 verhuurders

In totaal waren er vorig jaar 31.000 verhuurders actief op Airbnb, waarvan volgens het platform een groot aantal in plaatsen waar geen hotels of bed & breakfasts zijn. Het bedrijf zegt daarmee gasten 'te helpen gemeenschappen te ontdekken die ze anders gemist zouden hebben'. "Ik deel graag lokale gewoontes met Airbnb gasten, zoals vertellen dat je ook de fiets kan pakken", zegt Alie, een verhuurder van een Maastrichtse Airbnb. "Door te zien hoe ze daarmee omgaan leer ik ook een hoop over hun cultuur."

"Airbnb verandert hoe gasten Nederland ervaren en opent nieuwe economische mogelijkheden voor iedereen", schrijft James McClure, manager Noord Europa bij Airbnb. "We willen goede partners zijn van Nederland en staan achter een verantwoorde en duurzame groei van innovatieve vormen van toerisme."

Problemen in Amsterdam

Na flink wat gesteggel bereikten Airbnb en de gemeente Amsterdam eind vorig jaar een overeenkomst over het aantal dagen dat Airbnb-gebruikers hun huis mogen verhuren. Het maximum is 60 dagen.

De gemeente hoopt hiermee het aantal illegale hotels terug te brengen en overlast in de stad te verminderen. "Een woning is om in te wonen. Deze nieuwe overeenkomst met Airbnb is goed voor alle Amsterdammers: bewoners, buren, vakantieverhuurders en gasten", zei de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) eerder. Diezelfde Ivens heeft een Amsterdamse verhuurder van elf Airbnb-appartementen samen met een sleutelbedrijf in februari een boete van 297.000 euro opgelegd. Hij vond de appartementen een 'illegaal hotel'.