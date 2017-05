Goedkope AR-bril uit Enschede haalt Kickstarterdoel binnen een dag

De Enschedese AR-bril Aryzon heeft binnen 1 dag 25.000 euro opgehaald. Hij gaat definitief in ontwikkeling.

De studenten uit Enschede hadden er 35 dagen voor uitgetrokken, maar binnen 24 uur heeft hun AR-bril al de benodigde 25.000 euro opgehaald via crowdfundplatform Kickstarter. Tot nu toe kochten 848 mensen minimaal één bril. Eén persoon kocht zelfs 50 brillen.

Hij werkt met je smartphone

Met de Augmented Reality-bril Aryzon kunnen virtuele projecties worden getoond in de echte wereld. Bijzonder is dat de bril werkt met het beeldscherm van een smartphone, in combinatie met een spiegel in een kartonnen frame. Hierdoor is de bril slechts 29 euro, in plaats van de professionele AR-bril Microsoft HoloLens van 3000 euro. Dit is vergelijkbaar met de kartonnen VR-brillen die Google eerder op de markt bracht. Door deze ontwikkeling zijn nu overal VR-brillen te koop voor een paar euro.



De campagne van de studenten loopt door tot begin juli. De vroegevogelkorting van 24 euro is zo goed als voorbij, maar daarna kost de bril nog steeds maar 29 euro.



Bekijk ook onze ervaringen met de Microsoft Hololens van vorig jaar:



