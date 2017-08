Goedkoper vliegen zonder piloot: wie durft?

Het kan binnenkort: goedkoper vliegen doordat het vliegtuig op afstand wordt bestuurd. Maar de meeste mensen durven nog niet in zo'n vliegtuig te stappen.

De Zwitserse bank UBS rekent het voor: als luchtvaartmaatschappijen voortaan de piloot achterlaten op het vliegveld levert dat wereldwijd in een jaar tijd maar liefst 35 miljard dollar op.



Amerikaanse maatschappijen zouden 11 procent kunnen besparen, Europese gemiddeld 4 procent. Ryanair, toch al bekend van de lage kosten, zou de tickets nog eens 8 procent goedkoper kunnen maken.

We durven nog niet

Maar wanneer stappen we in een vliegtuig zonder piloot? Nou, dat zou nog wel even kunnen duren. Veel mensen huiveren bij het idee. Van de 8000 ondervraagden zei meer dan de helft het geen goed idee te vinden, zelfs als de prijzen omlaag zouden gaan. Op de iets langere termijn ziet UBS het er wel van komen. Want ongeveer één op de zes zegt wél in een vliegtuig zonder piloten te stappen en dat zijn vooral jongere en hoger opgeleide mensen.

Toch zal het nog wel even duren voor het écht zover is. "Je moet wel een heel dappere luchtvaartmaatschappij zijn om vliegtuigen zonder piloten te laten opstijgen, misschien gebeurt dat pas tegen het midden van deze eeuw", staat te lezen in het rapport.

Het kan al

Vliegtuigen kunnen nu al op de automatische piloot vliegen, ook bij het opstijgen en landen. Soms landen ze ook al zonder tussenkomst van piloten.

UBS denkt dat een eerste stap zal zijn naar toestellen met maar één piloot. Een andere piloot kan dan op de grond zijn. Als eerste zullen vrachttoestellen zonder piloten gaan vliegen, denkt UBS, omdat daar geen passagiers zijn.