Google-bedrijf klaagt Uber aan over zelfrijdende auto

Waymo, het Google-bedrijf dat werkt aan zelfrijdende auto's, beschuldigt Uber van diefstal, het schenden van patenten en oneerlijke concurrentie.

Het dochterbedrijf van Alphabet heeft een aanklacht tegen Uber ingediend bij de rechtbank in San Francisco. Het bedrijf is er namelijk recent achter gekomen dat zijn technologieën worden gebruikt in Ubers ontwerpen, schrijft het over zijn reden naar de rechter te stappen.

De zaak draait om een voormalige projectleider van ontwikkeldivisie, waar Waymo uit is voortgekomen. Deze Antohony Levandowski zou zes weken voor zijn vertrek bij Google 14.000 bestanden hebben gedownload. Na zijn vertrek richtte hij het bedrijf Otto op, waar ook technieken voor zelfrijdende auto’s worden ontwikkeld. Vorige jaar augustus kocht Uber Otto voor 680 miljoen dollar.

'Half miljard schade'

Tussen zijn vertrek bij Google en de overname van zijn nieuwe bedrijf door Uber zat in totaal 7 maanden, schrijft de New York Times. Levandowski werkte negen jaar bij Google als leider van hun zelfrijdende auto-project. In zijn kielzog vertrokken 15 collega's naar Otto. "Otto en Uber hebben zich Waymo's intellectuele eigendom toegeëigend om op die manier de risico's, tijd, en kosten van het zelf ontwikkelen van hun eigen technologie te vermijden", schrijft het bedrijf in haar aanklacht. De schade van de diefstal raamt Waymo, dat pas sinds december vorig jaar zo heet, op een half miljard dollar.

'Opmerkelijke gelijkenis'

Waymo ontdekte de diefstal naar eigen zeggen omdat het per ongeluk een email kreeg van een van haar toeleveranciers, die eigenlijk alleen voor Uber bedoeld was. In de mail zaten ontwerpschetsen voor lasertechnologie die 'een wel heel opmerkelijke gelijkenis' vertoonden met haar eigen ontwerpen, aldus Waymo.

In een reactie zegt Uber de beschuldigingen 'zeer serieus' te nemen. Het bedrijf is wel gewend aan rechtszaken en heeft een moeizame relatie met toezichthouders. Zo staakte het tests met haar zelfrijdende auto's in Californië, omdat de toezichthouder in de Amerikaanse staat met juridische stappen dreigde. Uber weigerde namelijk een vergunning voor de test aan te vragen, omdat het bedrijf vindt dat het niet hoeft omdat er ook nog een chauffeur meerijdt.