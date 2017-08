'Google had 30 miljard dollar over voor Snapchat'

Ingewijden noemen het een 'publiek geheim' dat Google interesse had in Snapchat. De zoekgigant zou het bedrijf begin 2016 een gigantisch bod hebben gedaan.

Google zou ten minste 30 miljard dollar hebben geboden. Dat schrijft Business Insider op basis van bronnen uit en dichtbij het bedrijf. Zij noemden het een 'publiek geheim' dat in de top van Snap en bepaalde techkringen werd besproken.

Het is niet bekend hoe ver de onderhandelingen tussen Snap en Google zijn gekomen en hoe serieus het was. De gesprekken zouden net voor een investeringsronde werden gehouden, waarbij Snap op een waarde van 20 miljard werd geschat. Alphabet, het moederbedrijf van Google, investeerde ook.

Toen Snap besloot naar de beurs te gaan, werd het bedrijf gewaardeerd op 24 miljard dollar. Die waarde is inmiddels gezakt naar 14 miljard dollar. Snapchat heeft veel last van (met name) concurrent Facebook, die de belangrijkste functies van Snapchat heeft gekopieerd in zijn eigen apps.

Google wilde niet op de geruchten van Business Insider reageren. Een woordvoerder van Snap zegt dat er 'geen formele gesprekken worden gevoerd'.

Lees ook:

'Snapchat wil maker selfie-drone kopen'

Snapchat deelt je locatie elke keer als je de app opent