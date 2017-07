Google Home belde zelf politie bij huiselijk geweld

De Google Home-speaker heeft zelf het Amerikaanse noodnummer 911 gebeld tijdens een incident met huiselijk geweld.

In de Amerikaanse staat New Mexico raakte een man en een vrouw die met hun dochter op een huis pasten in een ruzie verwikkeld, waarbij de man een vuurwapen trok. De man dreigde zijn vriendin te doden en vroeg 'Did you call the sheriffs?' De Google Home-speaker die op de achtergrond meeluisterde interpreteerde de vraag als een opdracht om 911 te bellen.

De politie hoorde via Google Home dat er in het huis een gewelddadige situatie plaatsvond en stuurde meteen een arrestatieteam op het huis af. De politie haalde de vrouw en het kind uit het huis, maar de man wilde zich niet overgeven. Na enkele uren onderhandelen kon de man uiteindelijk gearresteerd worden.

Een woordvoerder van de politie vertelde ABC News: "Deze indrukwekkende technologie heeft zeer zeker geholpen om een vrouw en haar kind uit een zeer gewelddadige situatie te redden." Toch zouden deze slimme speakers ook levens kunnen kosten, als ze bij elke tv-serie waar iemand 'bel de politie' roept, ook daadwerkelijk de nooddiensten zouden bellen. Politie en hulpdiensten zouden dan te veel belast worden met valse meldingen.

Bekijk ook onze uitpakparty van de Google Home:



